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06 Nisan 2024 Cumartesi 14:38:00 - Güncelleme:06 Nisan 2024 Cumartesi 14:38:00

"Kilit kavşak"ta bayram öncesi trafik yoğunluğu arttı

Kaynak: AA

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Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Bayram için memleketlerine gitmek isteyenler, ulaşımda 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan "Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğunu artırdı.

Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için çaba gösterdi.

Karayolları ekipleri de trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici kapattı.

Öte yandan, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız da Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasındaki ekipleri ziyaret ederek, Vali Mehmet Makas, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen'den bilgi aldı.

Vali Makas, gazetecilere, emniyet ve jandarma personelinin vatandaşların gidecekleri yere sağ salim ulaşmaları için yoğun çalışma içerisinde olduğunu söyledi.

Kırıkkale'de günlük 76 ekip ve 162 personelin vatandaşlara trafik hizmeti verdiğini ifade eden Makas, "Bulunduğumuz uygulama noktasında normal zamanlarda günlük 12 bin araç geçişi varken, bu sayı şu an itibariyle 26 bine çıkmış durumda. Yüzde yüzün üzerinde bir artış var. Her hangi bir sıkıntımız yok, trafik akışı seri bir şekilde sağlanmakta." diye konuştu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Muhittin Ayhan da önceki bayramların iki katı personelle çalıştıklarını dile getirdi.

22-23 bin civarında emniyet personelinin bugün görevli olduğunu belirten Ayhan, "Hız kaynaklı kazalar çok önemli çünkü can kayıplarının büyük bir bölümünü hız kaynaklı kazalar oluşturuyor. Bunu önlemek için tüm radarlarımızı 24 saat aktif olarak kullanacağız ve uygulamalar yapacağız. Bunun yanında kırmızı ışık, emniyet kemeri, hız ve seyir halinde cep telefonu kontrolü gibi tüm denetimlerimizi sonuna kadar yerine getireceğiz. Yine havadan helikopter ve dronlarla denetim yapacağız. Denetimlerin tamamı ceza yazmak değil, vatandaşlarımızın canını, malını ve sağlığını korumak için yapılıyor." dedi.

Etiketler : ramazan bayramı bayram tatili kara yolu kırıkkale kilit kavşak trafik
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