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27 Kasım 2021 Cumartesi 14:30:00 - Güncelleme:27 Kasım 2021 Cumartesi 14:57:00

Kilis'teki hudut birliğinde şehit düşen asker son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: AA

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Kilis'teki hudut birliğinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç'in naaşı, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi. Şehidin cenaze törenine, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katıldı.

Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışanlara müdahale sırasında yaralanan ve kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesinde şehit olan Dinç'in naaşı, Asri Mezarlık morgundan alınarak, askeri tören için 5. Zırhlı Tugay Komutanlığına götürüldü.

Burada basına kapalı düzenlenen törenin ardından şehidin naaşı, tören mangası tarafından Kaplan Kardeşler Camisi'ne getirildi.

Cenaze törenine, şehit askerin annesi Behiye, babası Hasan, eşi Derya, çocukları Ecemsu, Azra, kardeşi Uzman Çavuş Zafer Dinç, yakınları ve silah arkadaşlarının yanı sıra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Müslüm Yüksel, Mehmet Erdoğan, Sait Kirazoğlu, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma katıldı.

Dinç'in naaşı, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Yeşilkent Mezarlığı'na defnedildi.

Etiketler : kilis şehit cenaze töreni
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