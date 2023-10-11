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11 Ekim 2023 Çarşamba 14:34:00 - Güncelleme:11 Ekim 2023 Çarşamba 14:34:00

Kavşakta drift yapan sürücüye para cezası kesildi

Kaynak: AA

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Kırıkkale'de trafiğe açık alanda drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından, Yenimahalle Mezarlık Kavşağı'nda bir otomobilin drift yaptığını tespit etti.

Ekiplerce sürücüye 20 bin 342 lira idari ceza uygulandı.

KGYS kamerası, sürücünün kavşaktan Kayseri kara yoluna çıkacağı sırada aracıyla drift yapmasını kaydetti.

Etiketler : İl Emniyet Müdürlüğü Trafik etiket1 Kırıkkale trafik cezası drift sürücü cezası drift
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