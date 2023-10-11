Kavşakta drift yapan sürücüye para cezası kesildi
Kaynak: AA
Kırıkkale'de trafiğe açık alanda drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından, Yenimahalle Mezarlık Kavşağı'nda bir otomobilin drift yaptığını tespit etti.
Ekiplerce sürücüye 20 bin 342 lira idari ceza uygulandı.
KGYS kamerası, sürücünün kavşaktan Kayseri kara yoluna çıkacağı sırada aracıyla drift yapmasını kaydetti.
- Gazetecilik örgütlerinden İsrail'in gazetecilerin ölümüyle sonuçlanan saldırılarına tepki
- Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı
- Başkan Erdoğan'dan 'fahiş fiyat' uyarısı: Ağır yaptırım olacak
- Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı
- Kavşakta drift yapan sürücüye para cezası kesildi
- Kruvaziyer gemileri İsrail-Filistin çatışması nedeniyle rotalarını Türkiye'ye çevirdi