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Kassam Tugayları, İsrail'i 20 füzeyle hedef aldı
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15 Ekim 2023 Pazar 18:59:00 - Güncelleme:15 Ekim 2023 Pazar 18:59:00

Kassam Tugayları, İsrail'i 20 füzeyle hedef aldı

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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in kuzeyindeki iki yerleşim biriminin 20 füzeyle hedef alındığını duyurdu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki iki Yahudi yerleşim biriminin 20 füzeyle hedef alındığını belirtti.

Kassam Tugayları, telegram kanalı üzerinden yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Kassam Tugayları'nın Gazze Şeridi'ndeki saldırılara yanıt olarak Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Şalumi ve Nahariye Yahudi yerleşim birimleri ile çevresini 20 füzeyle vurduğu kaydedildi.

İsrail-Filistin çatışması abluka altındaki Gazze Şeridi'nde şiddetli savaş halini alırken, İsrail-Lübnan sınırı da yeniden ısındı.

Bölge son günlerde İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullah'ı arasındaki karşılıklı saldırılara sahne oluyor.

Etiketler : Hamas İzzeddin el-Kassam Tugayları İsrail saldırı füze hedefleri
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