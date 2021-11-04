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04 Kasım 2021 Perşembe 18:57:00 - Güncelleme:04 Kasım 2021 Perşembe 19:00:00

Kalın: Birinci tercihimiz F-35 programı içinde bulunmaktır

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD ile F-35 görüşmelerine ilişkin, "Birinci tercihimiz F-35 programı içinde bulunmaktır. F-35 sorunu çözülemiyorsa F-16'lar üzerinden telafi edilebilir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Sözcü Kalın, S-400'ler taşındı iddiasıyla ilgili, "Bu haberin aslı astarı yok. Bu tür spekülasyonlar ve yalan haberler ortaya atarak birtakım sahte gündemlere Türkiye çekilmek isteniyor. Vatandaşlarımız da sadece resmi açıklamalara itibar etsinler" dedi.

"ABD İLE ORTAK MEKANİZMA EN KISA ZAMANDA KURULACAK"

Kalın, ABD ile ortak mekanizma kurulması konusuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Cumhurbaşkanımızın Biden'la yapıcı bir görüşmesi oldu. İki lider Türk-Amerikan ilişkilerinin doğru bir stratejik çerçeve içine oturtma konusunda da mutabık kaldılar. Dışişleri Bakanlığıımızın koordinasyonunda en kısa zamanda kurulacak. Dostları çoğaltarak bir dış politika izliyoruz. Amacımız, ülkemizin menfaatlerini, çıkarlarını öne alarak herkesle iyi ilişkilerde bulunmak."

"UMARIM KONGRE ÜYELERİ DE TÜRKİYE'NİN ÖNEMİNİ GÖRÜRLER"

Kalın ABD ile F-35 görüşmelerine ilişkin şunları söyledi:

"F-16'lar konusuna gelince, bizim haklı olarak 1,4 milyar dolarlık bir ödememiz var. F-35 programı sorunu çözülemiyorsa vakit kaybetme lüksümüz yok, bunu F-16'lar yoluyla telafi yoluna gidebiliriz. Teknik olarak çalışılması gereken konular var. Birinci tercihimiz F-35 programı içinde bulunmaktır. Türkiye'nin F-35 programına çıkartılması haksız, hukuksuz bir uygulamadır. Amerikan Kongresi'nde S-400 alan Hindistan ve Avustralya'ya bir istisna getirilmesine ilişkin yasa tasarısı gündemde. Eğer mesele tek taraflı olarak Rusya'dan yüklü miktarda ağır silah alan ülkelerin yaptırıma tabi tutulması ise bu ülkelere neden istisna yapılıyor? F-35 sorunu çözülemiyorsa F-16'lar üzerinden telafi edilebilir. Umarım Kongre üyeleri de Türkiye'nin önemini görürler."

"SINIR GÜVENLİĞİMİZ İÇİN TSK HER ZAMAN TEYAKKUZ HALİNDE"

Kalın, Suriye'ye yeni harekat olup olmayacağıyla ilgili sorulan soruya ise şu yanıtı verdi:

"Cumhurbaşkanımız hep söylüyor 'Bir gece ansızın girebiliriz'. İhtiyaç çerçevesinde bunun hesabı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve istihbarat birimlerimiz tarafından yapılır. Sınır güvenliğimiz için TSK her zaman teyakkuz halinde. Biz zaten Suriye'de sahadayız. Terör örgütlerine karşı tedbirler almak zorundayız."

"BÖLGEDE UKRAYNA-RUSYA GERİLİMİNİ ARZU ETMİYORUZ"

İbrahim Kalın, Ukrayna'ya SİHA satışıyla ilgili de "Dışişleri Bakanımız, Rus mevkidaşı ile de görüştü. Bölgede Ukrayna ile Rusya arasında gerilim yaşanmasını arzu etmiyoruz. Rus tarafı ile de Ukrayna tarafı ile de temas halindeyiz. Mevcut gerilimin de sona ermesini istiyoruz. Biz Türkiye olarak üzerimize düşen herhangi bir sorumluluk olduğunda elbette bu rolü oynamak isteriz, bu sürece katkı vermek isteriz" dedi.

Etiketler : ibrahim kalın siha f35 abd nato türkiye
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