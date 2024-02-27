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27 Şubat 2024 Salı 10:44:00 - Güncelleme:27 Şubat 2024 Salı 10:44:00

“Kahraman Poyrazoğlu ile Basın Ekspres” bu akşam Türkiye'nin nabzı 24 ekranında başlıyor

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Kahraman Poyrazoğlu'nun moderatörlüğünde “Basın Ekspres” bu akşam başlıyor, Türkiye'nin nabzı 24 ekranında atıyor!

BASIN EKSPRES, BU AKŞAM / 20.45

Kahraman Poyrazoğlu'nun moderatörlüğünde "Basın Ekspres" bu akşam başlıyor, Türkiye'nin nabzı 24 ekranında atıyor!

31 Mart yaklaşıyor, meydanlar ısınıyor. Adaylar seçmenle buluşuyor, vaatlerini sıralıyor. Türkiye bir yandan seçimlere odaklanırken terörle mücadele ve ekonomideki gelişmeler yakından takip ediliyor.

Kahraman Poyrazoğlu, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir ve Star Gazetesi Yazarı Sevil Nuriyeva İsmayılov ile hem seçimin hem de Türkiye'nin nabzını tutuyor. Basın Ekspres, güçlü Türkiye'yi inşa etme yolunda atılan adımları ele alıyor.

"Kahraman Poyrazoğlu ile Basın Ekspres" bu akşamdan itibaren her Salı saat 20.45'te 24 TV'de.

Etiketler : baın ekspres kahraman poyrazoğlu moderatör 24 tv
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