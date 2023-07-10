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10 Temmuz 2023 Pazartesi 16:51:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2023 Pazartesi 16:51:00

Kaçak yollarla yurda girmeye çalışan PKK'lı terörist, yakalandı

Kaynak: AA

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, bir teröristin, Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine, sınır hattındaki önlemlerini artırdı.

Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi, sınır hattında yakaladı.

Zanlının sorgusu sürüyor.

Etiketler : PKK/YPG Suriye PKK/PYD emniyet
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