Kaçak yollarla yurda girmeye çalışan PKK'lı terörist, yakalandı
Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri, bir teröristin, Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine, sınır hattındaki önlemlerini artırdı.
Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi, sınır hattında yakaladı.
Zanlının sorgusu sürüyor.
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