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03 Ocak 2024 Çarşamba 20:25:00 - Güncelleme:03 Ocak 2024 Çarşamba 20:25:00

Japon deprem uzmanı uyardı... "Yüzde 50'si dönüştürülmeli"

Kaynak: AA

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Japonyalı yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye'deki yapıların yüzde 50'sinin dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye'deki yapıların yüzde 50'sinin yenilenmesi gerektiğini söyledi.

Japon uzman, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde düzenlenen "Depremle yaşamak" konferansında, Türkiye'de son 3 yıldır depremlerin arttığını söyledi.

Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye'deki yapıların yüzde 50'sinin yenilenmesi gerektiğini söyledi.

Japon uzman, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde düzenlenen "Depremle yaşamak" konferansında, Türkiye'de son 3 yıldır depremlerin arttığını söyledi.

Alanya'nın deprem tehlikesi olarak 4. kategoride yer aldığını dile getiren Moriwaki, Doğu Anadolu fay hattıyla ilişkili Elazığ, Kahramanmaraş ve Hatay'dan sonra Kıbrıs'a uzanan bir fay hattı olduğunu belirtti. Moriwaki, buradaki fay hattının deniz içinde olduğunu hatırlatarak, "Alanya için bir tehlike söz konusu değil ama sahil kesimlerinde tsunami tehlikesi oluşturuyor. Japonya'daki gibi şiddetli bir deprem bu bölgede olmayacak ama en kötü senaryoda 3 metrelik tsunaminin oluşması mümkün. Bu da sahil kesimlerinde bir sıkıntı oluşturabilir. Burada da insanlar depremden sonra deniz kenarından en az 3 metre yükseklikteki sağlam binaların 2 ve 3. katına çıkmaları gerekebilir. "diye konuştu.

Türkiye'deki binaların 1999'dan sonra kalitesinin arttığını kaydeden Moriwaki, son depremlerde yeni yapılan binalarda hasarın çok daha az olduğunu belirtti.

Moriwaki, bunun da denetimlerin daha doğru yapıldığını gösterdiğini dile getirerek, "1999 depreminden sonra ilerleme oldu ama bu da yetmeyecektir. Daha çok çalışmak lazım." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki birçok yapının kentsel dönüşüm çerçevesinde kısa sürede yenilenmesi gerektiğini vurgulayan Moriwaki, şöyle konuştu:

"Türkiye'deki yapıların yüzde 50'sinin düzeltilmesi lazım. Kentsel dönüşümü binalarda hemen yapmak lazım. Kentsel dönüşümü yaparken binada güçlendirme de yapılabilir. Bunun için Japonya'dan 2 şirketi Türkiye'ye getirttim."

Moriwaki, depremde alınacak önlemlerin yanı sıra insan eğitiminin uzun vadede çok önemli olduğunu kaydederek, eğitimin anaokulundan başlanması gerektiğini sözlerine ekledi.

Etiketler : deprem riski yapı dönüşümü mühendislik projeleri
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