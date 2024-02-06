İzmir'de taksiciyi öldüren zanlı için istenen ceza belli oldu İzmir'de taksiciyi öldüren zanlı için istenen ceza belli oldu

Taksici Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal için istenen ceza belli oldu. İzmir'de, taksici Oğuz Erge'yi (44) silahla öldüren Delil Aysal (19) hakkında; kasten adam öldürme, yağma ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından dava açıldı. Savcının hazırladığı iddianamede, Aysal için hiç bir indirim uygulanmadan en üst sınırdan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istediği öğrenildi.