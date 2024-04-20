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İstinye'de AVM'de korkutan yangın! Otomobil alev aldı
20 Nisan 2024 Cumartesi 21:40:00 - Güncelleme:20 Nisan 2024 Cumartesi 21:40:00

İstinye'de AVM'de korkutan yangın! Otomobil alev aldı

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İstanbul İstinye'de bulunan AVM'de yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın dolayısıyla AVM'deki vatandaşlar tahliye edildi. İstanbul Valililiği yaptığı açıklamada yangının söndürüldüğünü ve olayda ölen ya da yaralanan olmadığını kaydetti.

İstinye Katar Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin kapalı otoparkında bulunan bir araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine AVM'ye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alışveriş merkezindeki görevlilerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, itfaiye ekipleri araçta soğutma çalışması yaptı.

Yangın nedeniyle alışveriş merkezinin içini duman sardı.

Ekipler, alışveriş merkezinde bulunan vatandaşları tedbir amaçlı tahliye etti. Çalışmaların tamamlanmasının ardından vatandaşlar tekrar AVM'ye alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Pınar Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezinin otopark bölümünde çıkan yangının AVM'deki görevliler tarafından söndürüldüğü belirtilerek, "Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır. Olay yeri itfaiye ekipleri tarafından kontrol edilmiş olup, yangının çıkış sebebi, itfaiyenin incelemesi sonrasında belirlenecektir." ifadesi kullanıldı.

Etiketler : istinyepark istanbul yangın
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