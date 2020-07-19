İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 27 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunan ve sosyal medya üzerinden Hz. Muhammed'e hakaret edilmesi üzerine eylem arayışı içerisine girdikleri belirtilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmaların ardından 15 ilçede belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda 27 kişi gözaltına alındı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.