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06 Aralık 2023 Çarşamba 22:09:00 - Güncelleme:06 Aralık 2023 Çarşamba 22:09:00

Isparta'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

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Isparta'nın Gönen ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ö.O.T. idaresindeki otomobil Isparta-Afyonkarahisar kara yolu Gönen ilçesi İğdecik köyü yol ayrımında karşı yönden gelen Cemal Soysal yönetimindeki plakası alınamayan otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Cemal Soysal ile aynı araçtaki Hamdi Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Ö.O.T. ve yanındaki A.A. ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

Yoğun sisin etkili olduğu ve görüş mesafesinin oldukça düşük olduğu kara yolunda güvenlik güçlerinin önlem aldığı öğrenildi.

Etiketler : ISPARTA KAZA CAN KAYBI
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