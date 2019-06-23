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23 Haziran 2019 08:00 | Pazar

İşçiler CHP'nin kapısına dayandı

Bolu'dan başlayan 11 günlük yürüyüşün ardından Ankara’ya ulaşan emekçiler, CHP Genel Merkezi’nin önünde dev protesto gösterisi düzenledi. Kılıçdaroğlu’nun namus sözü’ verdiğini hatırlatan binlerce işçi, CHP binasına siyah çelenk bıraktı.   

Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, adaylığı döneminde 19 Aralık'ta noterde imza atarak, o güne kadar belediyede çalışan işçileri işten çıkarmayacağına dair söz verdi. 19 Aralık'tan sonra taşeron olarak istihdam edilen 127 işçiden 97'sini ise 22 Nisan günü işten çıkarttı. Bolu Belediyesi önünde 49 gün oturma eylemi yapan işçiler, daha sonra Ankara'ya 'Emek ve Adalet Yürüyüşü' başlattı. İşçilerin 11 Haziran’da Bolu’dan başlattıkları 197 kilometrelik yürüyüş dün sona erdi. 

PROTESTO ANKARA'YI İNLETTİ

Öğle saatlerinde Ankara'da TCDD 2. Bölge Müdürlüğü önünde başlayan yürüyüşe binlerce işçi katıldı. Yoğun güvenlik önlemleri altında yürüyen işçiler CHP Genel Merkezi önüne geldi. Güvenlik gerekçesiyle parti binasının etrafına barikat kuran polisler, işçilerin parti binasına yaklaşmasına izin vermedi. Burada toplanan kalabalığa seslenen HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 12 günlük yürüyüşlerinin ardından Ankara’ya vardıklarını ve CHP Genel Merkezi’nin önüne geldiklerini söyledi. 

CHP LİDERİNE AÇIK ÇAĞRI

Arslan, yerel seçimlerin ardından CHP ve HDP'li belediye başkanlarının mazbatalarını alır almaz işçileri işlerinden çıkardığını söyleyerek, “Kılıçdaroğlu’nun sözünü yerine getirmesini istiyoruz. Talebimiz bu. Namus sözü verdi. Dedi ki, 'bütün bunlara rağmen eğer bir sorun yaşarsınız, bir sıkıntınız olursa bana gelin, beni bulun' dedi. Kılıçdaroğlu çağırdı ve biz de geldik. Kılıçdaroğlu’na buradan tekrar sesleniyorum. Biz geldik işimizi, aşımızı, ekmeğimizi istiyoruz. 

'SÖZÜNÜ YERİNE GETİR'

Lütfen sözünüzün arkasında durun. Sözünüzü yerine getirin, masada imzalayalım, işimize dönelim. Beklentimiz, arzumuz, isteğimiz bu” dedi. Adından Arslan, sendika yöneticileri ve Bolu'da işten çıkarılan işçiler, parti binasına yakın noktada kurulan polis barikatı önüne 'Söz namustur, gelin dedin geldik' yazılı siyah çelenk bıraktı. İşçiler daha sonra dağıldı. 

BİNLERCE EMEKÇİYE BASKI VE TEHDİT 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve partisinin belediye başkanları, işçilerin 12 günlük yürüyüşüne dair tek kelime etmedi. Sessizliğe gömülen CHP’den yürüyüşün tamamlanmasına dakikalar kala yazılı açıklama yapıldı. İşçilerin hangi sendikaya üye olacağına ya da hangi sendikadan istifa edeceğine karışılmadığı ve bundan sonra da karışılmayacağı iddia edilirken, “Yoğun çabamıza rağmen bu süreç, maalesef çözüme ulaşamamıştır” denildi. 31 Mart’ta iş başına geçen CHP’li ve HDP’li belediye başkanlarının, 20 bin civarında işçiyi sendikadan istifa ettirip, binden fazla emekçiyi de işinden uzaklaştırdığı, Bem-Bir-Sen’in hazırladığı raporla gözler önüne serilmişti. 

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