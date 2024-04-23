VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan: Terörü öyle ya da böyle yok edeceğiz
"TÜİK Çocuk" portalı güncellendi
"Barış ve sevginin elçileri olacaklarına inandığım tüm çocuklarımızın bayramı kutlu olsun"
MSB'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
Malezya'da 2 askeri helikopterin çarpışması sonucu 10 kişi öldü
23 Nisan 2024 Salı 11:43:00 - Güncelleme:23 Nisan 2024 Salı 11:43:00

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde tespit ettiği 15 PKK'lı teröristi ve Suriye'nin kuzeyinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristler, kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar." ifadesi kullanıldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı türk silahlı kuvvetleri terörist pkk
Birce Akalay: Yapay zekaya gerçek güzellik öğretilmeli

Birce Akalay: Yapay zekaya gerçek güzellik öğretilmeli
‘Acı Veriyor'a Seda Sayan yorumu

‘Acı Veriyor'a Seda Sayan yorumu
Wilma Elles genç kalma sırrını açıkladı

Wilma Elles genç kalma sırrını açıkladı
Ege, Best Of albümü hazırlığında

Ege, Best Of albümü hazırlığında
Müslüm Gürses'in hiç dinlenmemiş şarkıları geliyor

Müslüm Gürses'in hiç dinlenmemiş şarkıları geliyor
Gülşen Bubikoğlu, Türker İnanoğlu'nu andı... "50 yıllık dans"

Gülşen Bubikoğlu, Türker İnanoğlu'nu andı... "50 yıllık dans"
Berdan Mardini'ye sevgili desteği

Berdan Mardini'ye sevgili desteği
Kendisiyle yarışıyor

Kendisiyle yarışıyor
Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok

Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX