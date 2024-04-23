Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde tespit ettiği 15 PKK'lı teröristi ve Suriye'nin kuzeyinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristler, kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar." ifadesi kullanıldı.
Şehitlerimiz için, milletimiz için tüm gücümüzle mücadeleye devam!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 23, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde tespit ettiği 15 PKK'lı teröristi ve Suriye'nin kuzeyinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Teröristler, kendilerini bekleyen... pic.twitter.com/8nVWAejIgf
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