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Başkan Erdoğan'dan Irak'ta net mesaj: PKK'ya karşı ortak hareket edeceğiz
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22 Nisan 2024 Pazartesi 16:55:00 - Güncelleme:22 Nisan 2024 Pazartesi 16:55:00

Başkan Erdoğan'dan Irak'ta net mesaj: PKK'ya karşı ortak hareket edeceğiz

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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile ortak basın toplantısı düzenleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'PKK'ya karşı ortak hareket edeceğiz' dedi.

Başkan Erdoğan, Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Iraklı kardeşlerimiz misafirperverlikleri, samimiyetleri ve muhabbetleriyle bugün bize kendi evimizde olduğumuzu hissettirdi.

Irakla ilişkilerimizi karşılıklı saygı ve iyi komşuluk ilkesi temelinde ortak çıkarlarımızı gözeterek ilerletme yönünde güçlü siyasi iradeye sahibiz.

Ziyaretimin ve az önce imzalanan anlaşmaların Türkiye-Irak münasebetlerinde yeni bir dönüm noktasını teşkil edeceğine inanıyorum.

Güvenlik ve terörle mücadelede iş birliği en önemli gündem maddelerimizden birini oluşturdu.

Irak topraklarından Türkiye'yi hedef alan terör örgütü PKK'ya ve uzantılarına karşı alabileceğimiz müşterek adımları istişare ettik. PKK'nın Irak'ta yasaklı örgüt ilan edilmesini memnuniyetle karşıladık.

Sayın Başbakanla (Sudani) birlikte altına imza attığımız ortak işbirliği için stratejik çerçeve anlaşması, sağlam bir yol haritasını teşkil ediyor.

Su konusunda Irak'ın yaşadığı sıkıntıların farkındayız. Şu bir gerçek ki, iklim krizi ve kuraklık Irak olduğu kadar Türkiye'yi ve bütün dünyayı olumsuz etkiliyor.

İsrail ile İran ekseninde yaşanan gelişmeler savaşın yayılma ve tırmanma riskini artırmakta dahası Filistin'deki katliamı gölgelemektedir.

Etiketler : Irak Başbakanı Ortak basın toplantısı erdoğan sudani türkiye
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