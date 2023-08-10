Instagram'dan bulduğu doktor sonu oldu

İstanbul'da yaşayan şeker hastası Cevdet Akbulut, sosyal medya platformu Instagram'da gördüğü Prof. Dr. Alper Çelik'e muayene olmak için Etiler'deki özel hastaneye gitti. Hastanın kızı Merve Akbulut'un iddiasına göre doktor Çelik, ekibiyle birlikte incelediği hastaya "4 günde ayakta olacaksın" dedi; ameliyat olması için ikna etti. 25 Nisan'da aynı hastanede bıçak altına yatan Akbulut, 3 gün sonra kendisini iyi hissetmemesine rağmen taburcu edildi; 6 gün sonra ise dikişlerinden iltihap sızmaya başladı. 10 Mayıs'ta dayanılmaz ağrılarla hastaneye kaldırılan adamın enfeksiyon kaptığı saptandı; başka bir operasyonla mide stendi takıldı.

BAĞIRSAĞI DA DELİNMİŞ



Bir süre sonra ambulansla Yeşilköy Murat Dilmener Hastanesi'ne sevk edilen Akbulut'un, 30-40 düzeyinde olan enfeksiyon düzeyinin 300'ün üzerine çıktığı, yemek borusunun delindiği, bağırsaklarında sızıntı olduğu ve stentinin kaydığı tespit edildi. 28 Haziran'da ölen adamın yakınları Prof. Dr. Alper Çelik'ten davacı oldu. Cevdet Akbulut'un ameliyatta enfeksiyon kaptığını öne süren ailesi, iyileşemeyeceğinin anlaşılması üzerine sevk bahanesiyle çıkış yapıldığı; kendilerine de tıbbı müdahale ret formu imzalattırıldığını iddia etti.

İHMAL DEĞİL İFTİRA



Akbulut Ailesi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran doktor Alper Çelik'in avukatı, "Aile hakkında suç duyurusunda bulunduk. Müvekkilime iftira atılıyor" şeklinde konuştu. Öte yandan Çelik hakkında daha önce 3 hastanın ölümü nedeniyle soruşturma açılmıştı.

KOCAMIN ÜSTÜNDE DENEY YAPTILAR



Hastanın kızı Merve Akbulut, ameliyatın planlanandan 1 saat erken bittiğini belirterek, "Nedenini sorduğumuzda babamın nefesinin yetmediğini, karaciğerinden bir parça aldıklarını söylediler" dedi. Nahide Akbulut da "Eşimin kan değerleri düşmemesine rağmen aynı gün yatış ve ameliyat yaptılar. Parça alırken haber vermediler. Resmen eşimin üzerinde deney yapıldı" diye konuştu.