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03 Mayıs 2022 Salı 18:54:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2022 Salı 18:59:00

İngiltere'de kırmızı bültenle aranıyordu... İstanbul'da yakalandı

Kaynak: IHA

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İngiltere'de kırmızı bültenle aranan Alex Male isimli şahıs, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

İngiltere'de kırmızı bültenle aranan kanun kaçağı olan Alex Male, sahte pasaportla Türkiye'ye giriş yapmak isterken havalimanı polisi tarafından yakalandı.

İHA'da yer alan habere göre, Uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlarından aranan İngiliz Alex Male, Lizbon'dan İstanbul Havalimanı'na geldi.

29 Nisan Cuma saat 19.00 sıralarında Tomas Christopher Crane James ismine düzenlenmiş sahte pasaportla Türkiye'ye girmek için pasaport kontrol noktasına gelen Male'nin İstanbul Havalimanı polisi tarafından yapılan kontrolde belgesinin sahte olduğu ortaya çıktı.

Polis, hakkında yakalama kararı bulunan Male'in Lizbon'a geri gönderilmesi için, Portekizli makamlarla irtibata geçti. Lizbon'a geri gönderilen Alex Male Lizbon Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Şüphelinin yakalandığı anlar havalimanının güvenlik kameralarına yansıdı.

Etiketler : Kırmızı Bülten İngiltere Türkiye
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