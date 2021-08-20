İmamoğlu yine yolda kaldı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim öncesi vaadlerinden birisi de "megabüs" olmuştu. Ancak aradan 2 buçuk yıl geçmesine rağmen "megabüs"ü gören olmadı.

Art arda yolda kalan İETT otobüslerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez Bağcılar'da yolda kalan otobüsü vatandaşlar iterek götürmeye çalıştı.

O anlarda İmamoğlu'nun "konforlu seyahat" vaadi akıllara gelirken, İstanbullular ise duruma tepkisini dile getirdi.