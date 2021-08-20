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20 Ağustos 2021 Cuma 13:00:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2021 Cuma 14:20:00

İmamoğlu yine yolda kaldı

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İstanbul Bağcılar'da yolda kalan bir otobüs bir kez daha vatandaşlar tarafından itilerek götürülmeye çalışıldı. Durumu görenler, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim öncesi verdiği ‘konforlu seyahat' vaadini hatırlattı.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim öncesi vaadlerinden birisi de "megabüs" olmuştu. Ancak aradan 2 buçuk yıl geçmesine rağmen "megabüs"ü gören olmadı.

Art arda yolda kalan İETT otobüslerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez Bağcılar'da yolda kalan otobüsü vatandaşlar iterek götürmeye çalıştı.

O anlarda İmamoğlu'nun "konforlu seyahat" vaadi akıllara gelirken, İstanbullular ise duruma tepkisini dile getirdi.

Etiketler : CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu megabüs
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