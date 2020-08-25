İletişim Başkanlığından Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümüne özel 'Kızıl Elma' marşı
İletişim Başkanlığı, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla “Kızıl Elma” marşı hazırladı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun marşı sosyal medya hesabından paylaşarak, “Bizim için Kızıl Elma büyük ve güçlü Türkiye’dir" ifadelerine yer verdi.
Bizim için #Kızılelma büyük ve güçlü Türkiye’dir. Malazgirt’ten 15 Temmuz’a destanlar yazan milletimizin kutlu yürüyüşüdür.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 24, 2020
Kızılelma, gölgesinde nice mazlumun serinlediği ulu çınardır.
Cebeli Tarık’tan Hicaz’a Balkanlardan Asya’ya tüm insanlığın hasretle beklediğidir. pic.twitter.com/sBLesuGqDH
- İletişim Başkanlığından Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümüne özel 'Kızıl Elma' marşı
- Bakan Soylu ve Kurum'dan selde eşi kaybolan Zeynep Akar'a ziyaret
- Başkan Erdoğan: Yunanistan'ın bölgede Navtex ilanına hakkı yoktur
- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı kapsamında 75 ülkeye ulaştık
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Keşif ve sondaj çalışmaları aynı anda devam edecek
- Bakan Koca koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı