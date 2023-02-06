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06 Şubat 2023 Pazartesi 23:38:00 - Güncelleme:06 Şubat 2023 Pazartesi 23:38:00

İletişim Başkanlığı: Hatay'da çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir

Kaynak: AA

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İletişim Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da da çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ve asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı.

İletişim Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamada bulundu.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Devletimiz bütün imkan ve olanakları ile depremden etkilenen bölgelerde arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürmektedir. Hatay ilimizde yürütülen çalışmalar da büyük bir titizliklikle sürdürülmekte olup vatandaşlarımızın asılsız iddialara itibar etmemeleri rica olunur."

Etiketler : İletişim Başkanlığı Kahramanmaraş hatay

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