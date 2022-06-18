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18 Haziran 2022 Cumartesi 23:30:00 - Güncelleme:18 Haziran 2022 Cumartesi 23:30:00

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Kaygılarımızı anlayan somut ve kalıcı adımlar görelim

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı tarafından Brüksel'de düzenlenen “Ukrayna Krizi ve NATO'nun Geleceği” konulu panelde katılımcılara videomesaj ile hitap etti.

İletişim Başkanlığı tarafından Brüksel'de düzenlenen "Ukrayna Krizi ve NATO'nun Geleceği" konulu panelde katılımcılara videomesaj ile hitap eden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şu mesajları verdi: "Son günlerde İsveç ve Finlandiya'dan Türkiye'nin güvenlik kaygılarını ciddiye alan açıklamalar duymak ümit verici bir gelişme olmuştur. Umarız İsveç ve Finlandiya gibi dost bildiğimiz ülkelerin Türk vatandaşlarını tehdit eden terör örgütlerini n faaliyetlerini engelleme noktasında somut ve kalıcı adımlar attığını görebiliriz."

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"FETÖ üyelerinin müttefiklerimizle ilişkilerimizi bozmak için sürdürdükleri kara propagandalarının dost bildiğimiz ülkelerde ev sahipliği bulmamasını temenni ediyoruz. Umarız bundan sonra PKK'ya yönelik gerçekleştirdiğimiz terörle mücadele operasyonlarında İsveç yapımı AT-4 tanksavar silahları ile karşılaşmayız ve PKK mensupları bir daha Stockholm'de sözde flamalarını sergileyip, uluorta örgüt propagandası yapamazlar."

Etiketler : fahrettin altun iletişim başkanlığı brüksel
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