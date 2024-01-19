İletişim Başkanı Altun: "Sömürgeci zihniyet, ötekilere zulmü reva görmekte"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'TRT World Citizen Ödülleri' programında konuştu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuşmalarından satır başları:

Sömürgeci zihniyetin temsilcileri kendilerine benzemeyenlere, öteki olarak gördüklerine her türlü zulmü reva görmektedir.

İsrail'in zulümleri karşısında en büyük insani direnişi bölgede görev yapan gazeteciler sergiledi. Sadece habercilik yapmadılar, şanlı bir hakikat mücadelesi verdiler.

İsrail, yalanlar üzerine inşa ettiği kara propagandasını bizzat medyasının aracılığıyla yaymaya çalışıyor. Fakat emin olun, bu kez başarılı olamıyorlar.