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İletişim Başkanı Altun: "Sömürgeci zihniyet, ötekilere zulmü reva görmekte"
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19 Ocak 2024 Cuma 19:48:00 - Güncelleme:19 Ocak 2024 Cuma 19:48:00

İletişim Başkanı Altun: "Sömürgeci zihniyet, ötekilere zulmü reva görmekte"

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'TRT World Citizen Ödülleri' programında konuşmasında "Sömürgeci zihniyetin temsilcileri kendilerine benzemeyenlere, öteki olarak gördüklerine her türlü zulmü reva görmektedir" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'TRT World Citizen Ödülleri' programında konuştu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuşmalarından satır başları:

Sömürgeci zihniyetin temsilcileri kendilerine benzemeyenlere, öteki olarak gördüklerine her türlü zulmü reva görmektedir.

İsrail'in zulümleri karşısında en büyük insani direnişi bölgede görev yapan gazeteciler sergiledi. Sadece habercilik yapmadılar, şanlı bir hakikat mücadelesi verdiler.

İsrail, yalanlar üzerine inşa ettiği kara propagandasını bizzat medyasının aracılığıyla yaymaya çalışıyor. Fakat emin olun, bu kez başarılı olamıyorlar.

Etiketler : Fahrettin Altun TRT World iletişim başkanı
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