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15 Mart 2021 Pazartesi 07:53:00 - Güncelleme:15 Mart 2021 Pazartesi 07:53:00

İletişim Başkanı Altun duyurdu... Türkiye'nin koronavirüsle başarılı mücadelesi kitaplaştırıldı

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin koronavirüs salgınına karşı verdiği başarılı mücadelenin kitaplaştırıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı verdiği başarılı mücadelenin kitaplaştırıldığını duyurdu.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Koronavirüs salgınına karşı verdiğimiz başarılı mücadeleyi kitaplaştırdık. Devletimizin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm kurumlarıyla eşgüdüm içinde yürüttüğü başarılı politikayı anlattığımız bu önemli eserimiz yarın yayınlanıyor."

Fahrettin Altun'un paylaşımında, "Asrın Küresel Salgını - Türkiye'nin Koronavirüsle Başarılı Mücadelesi" isimli kitabın kapak görseli de yer aldı.

Kitabın kapağında, üzerinde Türk bayrağı bulunan beyaz tulum içinde, yüzü maskeli ve siperlikli bir sağlık çalışanının fotoğrafı bulunuyor.

Etiketler : fahrettin altun türkiye koronavirüs
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