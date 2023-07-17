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17 Temmuz 2023 Pazartesi 11:16:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2023 Pazartesi 11:16:00

İki ülke arasında yeni dönem! Türkiye ile Yunanistan ortak cephe oluşturacak

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Tarihi NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin attığı adımların yankıları sürüyor. Alman Bild gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile yaptığı görüşmeyi mercek altına aldı. Gazete, ikili ilişkilerdeki yumuşamanın, depremden sonra başladığına vurgu yaptı. Gazeteye konuşan uzmanlar Türkiye'nin iyi niyetinin çok faydalı olduğunu belirtirken Türkiye ve Yunanistan arasında mülteci kriziyle ilgili ortak cephe oluşturulacağını ifade etti.

Litvanya'da 11-12 Temmuz'da yapılan NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin attığı adımların yankıları sürüyor. Alman Bild gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile yaptığı görüşmeyi mercek altına aldı.

Bild'in analizinde, NATO Zirvesi'nde diplomatları şaşırtan bir gelişme yaşandığına dikkat çekildi. Gazete, "Uzun süredir devam eden gerilime rağmen, Miçotakis ve Erdoğan, iletişim kanalının kurulmasını sağlayan siyasi bir anlaşmaya vardı." ifadesine yer verdi.

"Yarım saati geçmemesi gereken görüşme,1 saat 5 dakika sürdü" denildi. Almanya merkezli gazete, görüşmenin pozitif bir havada geçtiğinin altını çizdi. "Bir felaket her şeyi değiştirdi" ifadesine yer verilen analizde, ikili ilişkilerdeki yumuşamanın depremden sonra başladığına vurgu yapıldı.

İkili ilişkilerin olumlu yönde ilerlemesinin göçmen krizinin çözümüne de katkı sağladığı vurgulandı. Türkiye'nin göç krizinde Yunanistan ile iş birliğini artırdığı belirtildi. "İyi niyet o kadar ileri gitti ki, Türk sahil güvenliği düzinelerce tekneyi Yunan sularına ulaşmadan önce durdururken, insanlar Batı Trakya sınırlarına geri götürüldü." denildi.

Haberde resmi rakamlara göre, 1 Haziran'dan 12 Temmuz'a kadar, 4 bin 291 göçmen taşıyan 166 teknenin, Avrupa'ya girişinin engellendiği bilgisi de paylaşıldı.

Yunan hükümetinin eski ulusal güvenlik danışmanı Alexandros Diakopoulos gazeteye verdiği demeçte Türkiye'nin iyi niyetinin çok faydalı olduğunu belirtti.

Yunanistan Avrupa ve Dış Politika Vakfı uzmanı George Tzogopoulos ise iki ülke ilişkilerinin pozitif gündemle devam etmesi halinde Avrupa Birliği (AB) için mülteci kriziyle mücadelede büyük bir adım atılmış olacağını söyledi. Tzogopoulos, "Ortak bir cephe oluşturulacak ve her iki ülke AB'de durumla başa çıkmayı tartışabilecek." dedi.

Etiketler : Litvanya NATO Zirvesi Avrupa
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