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13 Temmuz 2023 Perşembe 14:41:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2023 Perşembe 14:41:00

İki işçi ağır yaralı! Kocaeli'de fabrikada patlama oldu

Kaynak: AA

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Kocaeli'de fabrikada kimyasal yağ kazanının patlaması sonucu 2 kişi yaralandı

Kocaeli'de kimyasal endüstriyel temizlik ürünleri fabrikasında meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı.

Gebze ilçesi Balçık Mahallesi 3227. Sokak'taki fabrikanın kimyasal yağ kazanı henüz bilinmeyen nedenle patladı.

Patlama sonrası yangın çıkan fabrikadaki söz konusu olayda işçilerden Berat G. ve Murat B. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçi Murat B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Patlamanın ardından çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Etiketler : Kocaeli fabrikada kimyasal yağ kazanı patlama
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