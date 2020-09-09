İdlib'te rahatsızlanan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan şehit oldu
Kaynak: Akşam
Milli Savunma Bakanlığı Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın şehit olduğunu açıkladı.
Bakanlığın yaptığı açıklama şu şekilde:
Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib harekât bölgesinde 09 Eylül 2020 tarihinde görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.
Senle beraber savaştım.— Abdullah Ağar (@abdullahagar2) September 9, 2020
Dağların, çöllerin onurlu savaşçısıydın.
En zor günde İdlib İbbin’de ölümcül topçu düellosunu kazanıp Milletin onurunu kurtardın.
Adamdın.
Tuğgeneral Sezgin Erdoğan
bu gece kalp krizi geçirerek İdlib’te tugayının başında şehit düştü.
Ruhun şad olsun. pic.twitter.com/dskzUd7WoJ
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