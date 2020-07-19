19 Temmuz 2020 Pazar 21:44:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2020 Pazar 21:56:00
İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama: 1 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Siirt-Pervari ilçesi Herekol Dağı bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;
İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Pervari ilçesi Herekol Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 1 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
- Kütahya'da jandarma karakoluna saldıran şüpheli, tutuklandı
- İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama: 1 terörist etkisiz hale getirildi
- Yunan tarihçi Ahrweiler Türkiye'nin Ayasofya kararını böyle yorumladı: Bizans'ın ikinci çöküşü
- Ayasofya'daki mozaiklerle ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan flaş açıklama
- İzmir'de korkutan manzara! İki yunus balığı sahile vurdu
- Türkiye'nin en turistik ilçesinde büyük rezalet! Deniz çöplüğe döndü CHP'li belediye seyirci kaldı