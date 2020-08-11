İçişleri Bakanlığı duyurdu: 3 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, yaptığı son dakika açıklama ile bugün terör örgütü PKK/KCK mensubu 3 örgüt mensubunun teslim olduğunu duyurdu.
İçişleri Bakanlığı: Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu, PKK/ KCK terör örgütünde faaliyet yürüten 2’si anne oğul olmak üzere 3 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan teröristlerden annenin terör örgütüne 2015 yılında katıldığı tespit edildi.
Böylelikle; 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 128’e yükseldi.
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