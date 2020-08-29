İçişleri Bakanı Soylu'dan sert 30 Ağustos açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Gençlik Kolları üyesi Murat Yıldırım'ın, DHKP-C'den tutuklu bulunduğu cezaevindeki açlık grevinde hayatını kaybeden Ebru Timtik'e ilişkin paylaşımına tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Soylu: " Bize 30 Ağustos dersi verenler. 30 Ağustos bizim şerefimizdir..Gazi Mustafa Kemal ve kahraman arkadaşları, kahraman ecdadımız İstiklal mücadelesini DHKP-C'li terörist hainlerin “şehit” diye anılması için vermediler. 30 Ağustos'u bize değil CHP Gençlik Kollarına anlatın.Yazık!"