İçişleri Bakanı Soylu'dan sert 30 Ağustos açıklaması: 30 Ağustos'u bize değil CHP Gençlik Kollarına anlatın.Yazık
Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu, 30 Ağustos kutlamaları üzerinden muhalefete yüklendi. Soylu," Bize 30 Ağustos dersi verenler. 30 Ağustos bizim şerefimizdir.Gazi Mustafa Kemal ve kahraman arkadaşları, kahraman ecdadımız İstiklal mücadelesini DHKP-C'li terörist hainlerin “şehit” diye anılması için vermediler. 30 Ağustos'u bize değil CHP Gençlik Kollarına anlatın.Yazık!" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Gençlik Kolları üyesi Murat Yıldırım'ın, DHKP-C'den tutuklu bulunduğu cezaevindeki açlık grevinde hayatını kaybeden Ebru Timtik'e ilişkin paylaşımına tepki gösterdi.
İçişleri Bakanı Soylu: " Bize 30 Ağustos dersi verenler. 30 Ağustos bizim şerefimizdir..Gazi Mustafa Kemal ve kahraman arkadaşları, kahraman ecdadımız İstiklal mücadelesini DHKP-C'li terörist hainlerin “şehit” diye anılması için vermediler. 30 Ağustos'u bize değil CHP Gençlik Kollarına anlatın.Yazık!"
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