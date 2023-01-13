Bakan Soylu: DHKP/C, TKP/ML, MLKP, MKP, bütün bu örgütlerin kırsal yapısı tamamen bitirilmiştir

13 Ocak 2023 Cuma 10:42:00 - Güncelleme:13 Ocak 2023 Cuma 10:42:00
İçişleri Bakanı Soylu: DHKP/C, TKP/ML, MLKP, MKP, bütün bu örgütlerin kırsal yapısı tamamen bitirilmiştir
İçişleri Bakanı Soylu: DHKP/C, TKP/ML, MLKP, MKP, bütün bu örgütlerin kırsal yapısı tamamen bitirilmiştir
İçişleri Bakanı Soylu: DHKP/C, TKP/ML, MLKP, MKP, bütün bu örgütlerin kırsal yapısı tamamen bitirilmiştir
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