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Bakan Yerlikaya duyurdu: 1'i turuncu 1'i gri kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi
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14 Ekim 2023 Cumartesi 08:26:00 - Güncelleme:14 Ekim 2023 Cumartesi 08:26:00

Bakan Yerlikaya duyurdu: 1'i turuncu 1'i gri kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Mardin Nusaybin ilçesi sözde Ömeryan bölgesinde; 1'i turuncu, 1'i gri kategoride olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Mardin Nusaybin ilçesi sözde Ömeryan bölgesinde; 1'i turuncu, 1'i gri kategoride olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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