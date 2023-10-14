Bakan Yerlikaya duyurdu: 1'i turuncu 1'i gri kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Mardin Nusaybin ilçesi sözde Ömeryan bölgesinde; 1'i turuncu, 1'i gri kategoride olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Mardin Nusaybin ilçesi sözde Ömeryan bölgesinde; 1'i turuncu, 1'i gri kategoride olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi.
MARDİN NUSAYBİN İLÇESİ SÖZDE ÖMERYAN BÖLGESİNDE;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 14, 2023
�� 1️⃣'İ TURUNCU
⬜️ 1️⃣'İ GRİ KATEGORİDE OLMAK ÜZERE
2️⃣ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ❗️
ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI❗️
28 Nisan 2023'te Jandarma Asb.Üçvş.Mehmet GÜNDÜZ işte bu hain teröristlerce aynı yerde Nusaybin'de... pic.twitter.com/c57cwOiJ1F