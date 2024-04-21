İBB restore edeceğini açıklamıştı! 'Yoros Kalesi' harabeye döndü

Bizans İmparatorluğu tarafından 1348 yılında boğazdaki gemileri kontrol etmek için kurulan ve 800 yıllık tarihe sahip olan Yoros Kalesi, harabeye döndü.

Konumu ve manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken kalenin son hali içler acıtıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından zaman zaman restore edileceği yönünde açıklamalar yapılan kale, çamurlu bakımsız yolları, çökmüş duvarları ve çöplerle dolu avlusuyla adeta harabeye döndü.

Kalenin iç kısımları çöplerden, çukurdan ve çamurdan geçilmiyor. Bakımsızlıktan dolayı kaleye ait surlar zamanla dökülüyor.

Kaleyi gezmeye gelen Özge Akdemir isimli bir vatandaş, "Etrafı çok güzel ama biraz bakımsız gözüküyor. Aşağıda kafeler var ama onların dumanları yukarı doğru geliyor. Restore edilirse gerçekten çok güzel turistik bir bölge olur. Gerçekten çok bakımsız. Otlar da kendi haline bırakılmış. Yıkılan duvarlar var. Restorasyonun yapılmasını bekliyoruz biz de" dedi.