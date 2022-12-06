Hiranur Vakfı yetimlere ve evsizlere kucak açtı

İnsanlığa fayda sağlayacak yardım çalışmalarında bulunan Hiranur Vakfı, çoğu savaş mağduru olan yetim ve yoksul çocuklar için anlamlı bir projeyi hayata geçirdi. Ulaştıkları çocukları bünyesine alarak eğitim veren vakıf, onlar için "Sıcak Yemek İkramı" projesini hayata geçirdi.

EVSİZLERE DE YARDIM EDİYORUZ

Projenin ihtiyaç sahibi aileler ile sokaklarda yaşayan evsizleri de kapsadığını dile getiren vakıf yetkilileri, topladıkları yardımlarla, tespit ettikleri bu kişilere sıcak yemek ikramlarında bulunduklarını ifade etti.

MAZLUMLARIN SESİYİZ

Hiranur Vakfı yetkilileri, proje için "İnsanlığa hizmet için çalışıyoruz. İhtiyaç sahipleri ve mazlumların sesi oluyoruz. Hem kendi vatanımızda, hem de yardıma ihtiyaç duyulan tüm topraklarda hizmet veriyoruz. Hayırseverlerimizin emaneti olan bağışları en verimli şekilde kullanıyoruz. Bu çalışmalarımızla yardımlaşmanın ve dayanışmanın önemini de bir kez daha hatırlatmak istiyoruz" dedi.