Her oyuncak bir gülümseme

Her oyuncak bir gülümseme

Depremzede yaşıtlarının yüzünü güldürmek isteyen Beyazıt Ford Otosan İlkokulu öğrencileri kendi aralarında 34 koli oyuncak topladı. Türk Kızılay'a oyuncakları Kahramanmaraş'taki kardeş okula gitmesi için teslim eden çocuklar 'Her çocuğun bir oyuncağa ihtiyacı vardır' dedi.

ÖDEVLERİ PROJE HALİNE GELDİ

İstanbul Fatih'teki Beyazıt Ford Otosan İlkokulu öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen kardeş okulları Kahramanmaraş Göksun'daki Atatürk İlkokulu'ndaki öğrenciler için düzenledikleri kampanyayla 34 koli oyuncak topladı. 4-A şubesi öğrencileri, İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi'nde verilen ödevi proje haline getirerek, kardeş okullarındaki çocuklar için oyuncak kampanyası başlattı.

BİR SINIF BAŞLADI OKULA YAYILDI

Diğer sınıflardaki öğrencilerin desteğiyle tüm okul tarafından kısa sürede benimsenen kampanyayla toplanan oyuncaklar Türk Kızılay aracılığıyla depremzede çocuklara ulaştırılacak. Proje hakkında bilgi veren sınıf öğretmeni Raşit Aykul, "Ders kapsamında Oyun Hakları Grubu kurdular. Bu tamamen öğrencilerin kendi projesiydi. Önce sınıf olarak başladık, sonra okul geneline yayıldı" diye konuştu.