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07 Mart 2024 Perşembe 09:00:00 - Güncelleme:07 Mart 2024 Perşembe 09:00:00

Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: AA

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atay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Kentte akşam saatlerinde başlayan ve ilerleyen saatlerde şiddetini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle Atatürk Bulvarı ile bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, trafikte aksama yaşandı.

Yağış nedeniyle Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde trafik akışı geçici olarak tek yönde sağlandı.

Belediye ekiplerinin su birikintilerini tahliye çalışması sürüyor.

Etiketler : hatay sağanak yağış su birikintisi
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