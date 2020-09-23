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23 Eylül 2020 Çarşamba 11:05:00 - Güncelleme:23 Eylül 2020 Çarşamba 11:05:00

Hakkında iddianame hazırlanan Erol Mütercimler'in 1,5 yıl hapsi isteniyor

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İmam Hatiplerle ilgili küstah açıklamaları sonrası hakkında soruşturma başlatılan Erol Mütercimler için hazırlanan iddianamede 1,5 yıl hapsi isteniyor.

Erol Mütercimler'in katıldığı bir televizyon programında imam hatip mezunları için kullandığı ifadeleri nedeniyle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında ‘Halkın Bir Kesimini Sosyal Sınıf Din, Mezhep, Cinsiyet ve Bölge Farklılığına Dayanarak Alenen Aşağılama' suçu kapsamında 1,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Erdol Mütercimler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca dava açıldı. Katıldığı bir televizyon programında imam hatip mezunları için kullandığı ifadeleri nedeniyle Mütercimler'in ‘Halkın Bir Kesimini Sosyal Sınıf Din, Mezhep, Cinsiyet ve Bölge Farklılığına Dayanarak Alenen Aşağılama’ suçu kapsamında 1,5 yıla kadar hapsi isteniyor.

Sabah Gazetesi'nde yer alan haberde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Bilal Erdoğan'ın da bulunduğu 16 kişi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı.

MÜTERCİMLER'İN HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Erol Mütercimler'in canlı yayında sarf ettiği sözlerin toplumun belirli bir kesimini teşkil eden ve eğitim kurumu olan imam hatip okullarından mezun olmuş kişilere karşı yayın yolu ile alenen tahkirde bulunduğuna kanaat getirerek 'Halkın Bir Kesimini Sosyal Sınıf Din, Mezhep, Cinsiyet ve Bölge Farklılığına Dayanarak Alenen Aşağılama' suçu kapsamında 1,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

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