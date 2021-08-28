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28 Ağustos 2021 Cumartesi 16:03:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2021 Cumartesi 16:03:00

Haftalık Kovid-19 vaka sayısı 16 ilde arttı, 65 ilde azaldı

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, 14-20 Ağustos'ta vaka sayısının en çok düştüğü iller Siirt, Diyarbakır, Batman, Mersin, Bitlis oldu.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 14-20 Ağustos'u kapsayan verilere göre, 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı 16 ilde artarken 65 ilde azaldı.

Sağlık Bakanlığı 81 il için 14-20 Ağustos haftasına ait her 100 bin nüfustaki Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre, Siirt'te 2 haftadır yaşanan düşüş devam etti. Her 100 bin kişide vaka sayısının 301,75 azaldığı Siirt, ülke genelinde en çok düşüş yaşanan il oldu.

Son bir haftada vakaların 100 bin kişide 151, 38 yükseldiği Bayburt ise en çok vaka artışının görüldüğü il olarak kayıtlara geçti.

Geçen hafta en fazla vakanın görüldüğü Batman, bu hafta 100 bin kişide 420,78 vaka ile Türkiye genelinde 3'üncü sıraya geriledi. Geçen hafta 3'üncü sırada yer alan Rize ise 100 bin kişide 538,1 vaka ile ilk sıraya yükseldi.

Öte yandan, İstanbul, Ankara ve İzmir'de her 100 bin kişideki vaka sayısında düşüş yaşandı.

15 İLDEKİ ARTIŞ 0-50 ARALIĞINDA

Ülke genelinde 16 ilde vakalar yükseliş gösterirken bunlardan 15'indeki artış 0-50 aralığında gerçekleşti.

Her 100 bin kişide vaka sayısının en çok arttığı 5 il Bayburt, Gümüşhane, Kayseri, Gaziantep ve Kilis olarak sıralandı.

Vakalar, Bayburt'ta 151,38, Gümüşhane'de 40,93, Kayseri'de 34,96, Gaziantep'te 24,13, Kilis'te 21,71 arttı.

Bu illerin ardından vaka sayısı 0-50 aralığında artan iller, "Bolu (15,88), Hakkari (15,68), Nevşehir (15,41), Sinop (13,4), Kars (9,82), Uşak (8,66), Karaman (8,24), Yozgat (6,92), Kırşehir (4,53), Manisa (2,48), Kütahya (0,52)." oldu.

İLLERİN VAKA AZALIŞLARI

Siirt'te, vaka sayısı her 100 bin kişide 300'ün üstünde, Diyarbakır ve Batman'da ise 200'ün üstünde azaldı.

Vaka sayısının en çok düştüğü 21 il sırasıyla "Siirt (301,75), Diyarbakır (287,53), Batman (236, 02), Mersin (173,43), Bitlis (138,18), Bingöl, (124,21), Ağrı (120,47), Mardin (113,84), Elazığ (107,83), Van (87,26), Denizli (76,66), Muş (75,89), Giresun (74,44), Artvin (73,74), Adana (73,23), Ordu (70,0) Ardahan (63,43), Iğdır (62,09), Konya (59,91), Eskişehir (52,43), Kırıkkale (52,03)." oldu.

Vaka sayısı her 100 bin kişide 50'nin altında azalan iller ise şöyle sıralandı:

"Şırnak (41,84), Rize (37,46), Sivas (37,43), İstanbul (34,23), Karabük (34,07), Afyon (33,92), Bursa (33,6), Burdur (29,96), Zonguldak (29,6), Yalova (28,25), Malatya (27,91), Tokat (25,59), Ankara (23,17), Bartın (22,61), Adıyaman (22,45), Bilecik (22,4), Şanlıurfa (22,08), Hatay (20,13), Trabzon (19,95), Sakarya (19,18), Çanakkale (18,09), Amasya (17,59), Isparta (14,31), Kocaeli (14,22), Çorum (13,96), Kahramanmaraş (12,41), Kastamonu (12,22), Osmaniye (12,03), Samsun (10,62), Tunceli (9,59), Balıkesir (9,19), Edirne (7,6), Çankırı (7,28), Erzurum (5,67), Muğla (5,29), Antalya (4,16), Tekirdağ (3,97), Düzce (3,79), İzmir (3,57), Aksaray (3,54), Aydın (2,59), Kırklareli (2,21), Erzincan (2,13), Niğde (1,1)."

Etiketler : Sağlık Bakanlığı aşı kovid19 vaka sayısı
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