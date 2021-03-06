Haftalık vaka sayıları üç büyükşehirde arttı

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06 Mart 2021 Cumartesi 22:31:00 - Güncelleme:06 Mart 2021 Cumartesi 22:33:00

Haftalık Kovid-19 vaka sayıları üç büyükşehirde arttı

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanlığının açıkladığı her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) haftalık vaka sayısı verilerine göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bir önceki haftaya göre dikkati çeken artış gözlendi.

27 Şubat-5 Mart'ı kapsayan her 100 bin kişideki vaka sayıları, İstanbul'da 111,57, Ankara'da 54,83, İzmir'de 66,47 oldu. Bir önceki haftaya (20-26 Şubat) ait her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayıları İstanbul'da 89,90, Ankara'da 39,84, İzmir'de ise 53,42 olarak belirlenmişti.

Üç büyükşehrin Kovid-19 vaka sayılarındaki artış dikkati çekerken bölgesel bazda da Karadeniz Bölgesi'ndeki iller en yüksek oranlara, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller ise en az vaka sayılarına sahip olmayı sürdürdü.

Buna göre, bu hafta her 100 bin kişide görülen 348,36 Kovid-19 vakası ile ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip Samsun'da bir önceki hafta vaka sayıları 262,17 olmuştu.

En yüksek vaka sayılarında 314,15 ile ikinci sırada yer alan Sinop'ta geçen hafta 160,03 vaka, 282,14 ile üçüncü sıradaki Giresun'da ise geçen hafta 264,71 vaka görülmüştü. Ordu'da ise bir önceki hafta her 100 bin kişide 301,76 olarak saptanan vaka sayıları bu hafta düşerek 280,27'ye geriledi. Ordu, en yüksek vaka sayısına sahip dördüncü il oldu.

Türkiye'nin her 100 bin kişide 228,82 ile en yüksek vaka sayısına sahip beşinci ili olan Tokat'ta ise 20-26 Şubat haftasında 166,50 vaka olduğu açıklanmıştı.

EN AZ VAKA SAYISINA SAHİP 3 İLDE BİR ÖNCEKİ HAFTAYA GÖRE ARTIŞ VAR

Öte yandan haftalık verilere göre, her 100 bin kişide 5,35 ile en az vaka sayısının olduğu Hakkari'de 20-26 Şubat'ta 4,97 vaka kaydedilmişti. 5,76 ile ikinci en az vakaya sahip Şırnak'ta bir önceki hafta 2,29 vaka, 8,87 ile üçüncü sıradaki Batman'da 8,06 vaka saptanmıştı.

Bu hafta en az vaka sayısında 10,83 ile dördüncü sırada bulunan Uşak'ta ise düşüş seyri devam etti. Söz konusu ilde 20-26 Şubat'ta vaka sayısı 18,40 olmuştu. 10,88 ile beşinci sıradaki Mardin'de de bir önceki hafta 9,24 vaka tespit edilmişti.

Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, illerin her 100 bin kişide haftalık (27 Şubat-5 Mart) Kovid-19 vaka sayısı şöyle:

"Adana (53,22), Adıyaman (140,88), Afyon (47,63), Ağrı (24,47), Aksaray (140,89), Amasya (183,91), Ankara (54,83), Antalya (82,05), Ardahan (70,71), Artvin (109,14), Aydın (49,42), Balıkesir (172,46), Bartın (75,89), Batman (8,87), Bayburt (39,07), Bilecik (65,38), Bingöl (17,04), Bitlis (29,06), Bolu (68,30), Burdur (105,21), Bursa (58,55), Çanakkale (107,29), Çankırı (22,87), Çorum (44,71), Denizli (38,81), Diyarbakır (19,85), Düzce (55,60), Edirne (180,01), Elazığ (35,72), Erzincan (31,14), Erzurum (52,22), Eskişehir (48,27), Gaziantep (44,40), Giresun (282,14), Gümüşhane (151,73), Hakkari (5,35), Hatay (61,95), Iğdır (24,84), Isparta (47,24), İstanbul (111,57), İzmir (66,47), Kahramanmaraş (41,52), Karabük (41,46), Karaman (55,31), Kars (25,27), Kastamonu (65,63), Kayseri (97,72), Kırıkkale (62,43), Kırklareli (116,94), Kırşehir (40,32), Kilis (163,17), Kocaeli (112,25), Konya (150,98), Kütahya (85,31), Malatya (53,22), Manisa (50,81), Mardin (10,88), Mersin (100,82), Muğla (65,75), Muş (23,84), Nevşehir (35,41), Niğde (82,58), Ordu (280,27), Osmaniye (173,91), Rize (208,21), Sakarya (139,93), Samsun (348,36), Siirt (12,08), Sinop (314,15), Sivas (24,06), Şanlıurfa (16,03), Şırnak (5,76), Tekirdağ (111,19),

Tokat (228,82), Trabzon (226,14), Tunceli (26,37), Uşak (10,83), Van (17,49), Yalova (134,76), Yozgat (35,55), Zonguldak (64,61)."

Etiketler : Sağlık Bakanlığı koronavirüs İstanbul Ankara İzmir vaka
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