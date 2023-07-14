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14 Temmuz 2023 Cuma 14:22:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2023 Cuma 14:22:00

Güneydoğu'da sıcak hava etkili oluyor

Kaynak: AA

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Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 40 dereceye ulaşan sıcak hava bunaltıyor.

Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasında bulunan Şanlıurfa'da etkili olan sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sıcaklardan bunalan bazı kişiler, gölgelik alanlara sığındı. Hava sıcaklığının 41 derece, nemin ise yüzde 27 ölçüldüğü kentte yöre insanı serinlemek için tarihi Balıklıgöl çevresindeki parkları ve yeşil alanları tercih etti. Kentteki bazı çocuklar havuzlarda bazıları ise Balıklıgöl bölgesinden geçen küçük su kanallarında serinledi.

Hava sıcaklıklarından bunalan kimilerinin ise serinlemek için buzlu içeceklere yöneldiği görüldü.

Şanlıurfa Valiliği, "Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." uyarısında bulundu.

Adıyaman

Adıyaman'da etkisini artıran sıcak hava, hayatı olumsuz etkiliyor.

Sıcaklığın 39 dereceye kadar ulaştığı kentte sıcaktan bunalanlar park ve bahçelerdeki ağaçların gölgelikleri altında serinlemeye çalıştı.

Abdurrahman Alabaş, kentte sıcaklıkların arttığını belirterek "Adıyaman'da gidebileceğimiz bir yer yok. En serin yerleri tercih ediyoruz. Ağaçlık yerleri tercih edip serinliyoruz." dedi.

Kilis

Kilis'te de havaların ısınmasıyla insanlar havuz ve gölgelik alanlarda sıcağa karşı korunmaya çalışıyor.

Çiftçiler ise günün erken saatlerinde tarlanın yolunu tutarak ürünlerini hasat ediyor, bunaltıcı sıcaklara karşı üzerlerine su döküyor ve öğlen saatlerinde ise dinlenmeye çekiliyor.

Havuz sahibi İrfan Oylumluoğlu, AA muhabirine, asırlık havuzda müşterilere hizmet verdiklerini anlattı.

Havaların ısınmasıyla havuza talebin arttığını dile getiren Oylumluoğlu, "Vatandaşlar sıcakta serinlemek için havuzumuzu tercih ediyor. Gelen çocuklara yüzme öğretiyoruz. Yüzme bilmeyenlere hoca eşliğinde yüzme öğretiliyor. Aileleriyle gelmek isteyenler için oturma yerlerimiz var. Hem aileler çocuklarını yüzmelerini seyrediyor hem de çocuklar eğleniyor." dedi.

Çiftçi Mehmet Canarslan da sabah erken saatlerde tarlaya gelerek çalıştıklarını söyledi.

Günün sıcak saatlerinde gölgelik alanlarda dinlendiklerini belirten Canarslan, sıcaklar dolayısıyla verimli çalışamadıklarını ama her şartta üretime devam ettiklerini aktardı.

Canarslan, sıcağa karşı şapka taktıklarını ve üzerlerine su dökerek önlem aldıklarını ifade etti.

Etiketler : Türkiye Çiftçi Mehmet Canarslan bunaltıcı sıcaklar
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