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03 Ağustos 2022 Çarşamba 10:00:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2022 Çarşamba 10:10:00

Gözler Erdoğan-Putin görüşmesine kilitlendi: Masada 5 önemli başlık var

Kaynak: Sabah

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin 5 Ağustos'ta Soçi'de bir araya gelecek. Masada 5 kritik başlık var. Kritik görüşmedeki öncelikli gündemin Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlemeyi planladığı askeri harekat olması bekleniyor. İşte detaylar...

Türkiye'nin Suriye'ye gerçekleştireceği olası operasyon, terörle mücadele, Suriye'deki son gelişmeler ile Rusya-Ukrayna arasındaki savaş, Türkiye'nin çabasıyla oluşturulan tahıl koridoru konularının yanı sıra savunma sanayii ve enerji alanında işbirliği, Akkuyu Nükleer Santrali konuları masada olacak.

Sabah'ta yer alan habere göre, kritik küresel mevzularında ele alınacağı toplantılarda Afganistan ve Libya'daki güncel duruma ilişkin fikir teatisi yapılacak. Kremlin'den yapılan açıklamada da iki liderin Soçi buluşmasında tahıl koridorundaki olumlu sürecin daha da geliştirilerek sürdürülmesi için yapılması gerekenlerin ele alınacağı duyuruldu.

SEVKİYAT GÜNDE 3 GEMİYLE SÜRECEK

Türkiye öncülüğünde açılan tahıl koridoru kapsamında Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan yola çıkan 'Razoni' adlı gemi dün akşam İstanbul'a vardı. 27 bin ton mısır yüklü gemi, bu sabahki denetim sonrası Lübnan'a hareket edecek. Ukrayna'dan yapılan açıklamada, sevkiyatın ilk etapta her gün 3 gemi kısıtlamasıyla süreceği bildirildi.

SOÇİ'DEKİ 5'İNCİ BULUŞMA

İki liderin son Soçi görüşmesi 29 Eylül 2021'de gerçekleşmiş ve bu zirveden nükleer enerji, Suriye'deki radikal unsurların temizlenmesi, uzay çalışmaları ve hava unsurları başta olmak üzere savunma sanayii işbirlikleri gibi konularda önemli kararlar çıkmıştı. Erdoğan daha önce 3 Mayıs 2017'de Putin'in daveti üzerine Rusya'nın Soçi kentine gitmişti. İki lider 17 Eylül 2018'de de Soçi'de görüşmüştü. Türkiye, 9 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekâtı'nı başlattı. 18 Ekim'de sonlanan harekâtla Türk Silahlı Kuvvetleri, Rasulayn ve Tel Abyad'ı terör örgütlerinden temizledi. Harekâttan kısa bir süre sonra, 22 Ekim 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in Soçi'de görüşmesinin ardından 10 maddelik Soçi Mutabakatı açıklanmıştı.

Etiketler : erdoğan putin rusya suriye
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