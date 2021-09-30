Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin dikkat çeken yorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Şu andaki gidiş pek hayra alamet değil" değerlendirmesinde bulunmasının ardından Washington yönetimi hemen bir adım atarak Erdoğan-Biden ikilisinin Roma'da G-20 zirvesinde ve Glasgow'da görüşeceğini duyurdu.

24 TV'ye konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz, Amerika'nın bu anlamda Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri üzerine telaşa kapıldığını ifade etti.

"TÜRKİYE, BLÖFLERE PABUÇ BIRAKACAK ÜLKE DEĞİL"

İki ülke arasında bazı blöflerin olabileceğini belirten Tayiz, "Türkiye, blöflere pabuç bırakacak ülke değil. Bunu gösterdiği için hemen Roma'da bir görüşme talep ettiler" yorumunda bulundu.

Erdoğan-Biden ikilisi Roma'daki G-20 Zirvesi'nin ardından kasım ayında Glasgow'da gerçekleştirilecek iklim zirvesine katılacak.

Biden ile görüşmede askeri, siyasi, ekonomik tüm ilişkileri ele alacaklarını ifade eden Erdoğan, Suriye'de ABD'nin yaklaşımı ve Türkiye'nin bir milyar doların üzerinde para ödeyerek ortak olduğu F-35 savaş uçağı projesinde Türkiye'ye teslim edilmeyen F-35 uçaklarına ne olacağını da görüşeceklerini ifade etti.

Suriye'de Rusya ile vardıkları tüm mutabakat ve anlaşmalara riayet ettiklerine dikkat çeken Erdoğan, Putin ile İdlib'deki durumu da görüştüklerini belirterek, "Ayrıntıların ötesine geçip bu meseleye kalıcı, nihai ve sürdürülebilir bir çözüm bulma vaktinin geldiğini konuştuk. Bu konuda birlikte atacağımız adımların gerekliliği üzerinde durduk" dedi.