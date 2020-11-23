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23 Kasım 2020 Pazartesi 13:36:00 - Güncelleme:23 Kasım 2020 Pazartesi 13:43:00

Görüntüler hafıza kartından çıktı: Teröristler sefalet içinde, PKK elebaşları ziyafette

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Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde başlatılan Pençe Kaplan Harekatı sırasında Kohareş kampındaki barınma alanında bulunan fotoğraf makinesindeki hafıza kartından çıkan fotoğraflar, teröristlerin sefalet içinde, elebaşların ise Kandil'de donattıkları sofralarda sefa sürdüğünü ortaya koydu.

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde başlatılan Pençe Kaplan Harekatı sırasında Kohareş kampındaki barınma alanında bulunan fotoğraf makinesindeki hafıza kartından çıkan fotoğraflar, teröristlerin sefalet içinde, elebaşların ise Kandil’de donattıkları sofralarda sefa sürdüğünü ortaya koydu.

Sabah'ta yer alan haberde hangi teröristte ait olduğu belli olmayan ve üzerinde el yazısı ile "Ferhat Dersim" yazılı hafıza kartındaki fotoğraflar, militanlarla yöneticiler arasındaki yaşam koşullarını gözler önüne bir kez daha ortaya serdi.

Fotoğraflarda, dağda hamur yoğurup ekmek pişiren, patates soyup tenekelerde yemek yapan, odun kırıp yük taşıyan teröristler yaşamlarını zor şartlarda sürdürmeye çalışırken, örgüt elebaşı Cemil Bayık sıcak yemeklerin, şiş kebapların, salataların soğuk içekler ve salatalar ile donatılmış yer sofrasında arkadaşlarıyla ziyafet çektiği görülüyor.

Karttan ayrıca, örgüt elebaşlarından, kadın teröristlerin kendi aralarında "Sapık Abbas" dediği, "Abbas" kod adlı Duran Kalkan ve "Cemal" Murat Karayılan'ın farklı mekanlarda kadınlarla çekilmiş fotoğrafları ile terör örgütünün kanalı Gerilla TV'nin görüntüleri ve Kürtçe müzikler de çıktı.

DONATILMIŞ SOFRADA SEFA

En ağır işlerde modern köle gibi çalışan teröristlerin, dağlarda yeterince beslenemedikleri için zayıfladıkları dikkat çekiyor. Dağlardaki teröristlerin yaşadığı sefaleti gözler önüne seren onlarca fotoğrafın arasında bir de PKK/KCK'nın ürütme Konseyi Eşbaşkanı olan "Cuma" kod adlı terörist Cemil Bayık'ın sıcak yemekler, şiş kebaplar, soğuk içekler ve salatalar ile donatılmış yer sofrasında kendisi arkadaşlarıyla birlikte çektiği ziyafetin fotoğrafı da bulunuyor.

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