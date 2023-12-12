Göksu İBB'nin 'kayıp 5 yıl'ını tek tek anlattı: "İmamoğlu İstanbul'a ihanet etti"

Mehmet Tevfik Göksu, özel bir kanalda katıldığı canlı yayınında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Göksu, İBB'nin 2019 yılında 100 yıllık yatırımlar sonunda 1.8 milyar euro olan borcu olduğunu fakat CHP yönetiminde bu borcun 2.8 milyar euroya yükseldiğini ifade etti.

"İMAMOĞLU İSTANBUL'A İHANET ETTİ"

Mehmet Tevfik Göksu, 'Yatırımları iki katına çıkaracağım, borçlanmak İstanbul için ihanettir' demişti. İstanbul'a bu ihaneti kim yapmış?" açıklamasında bulundu.

Göksu açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanımız belediyeciliği anlatırken üç cümleyle tarif eder. İnsanı, finansı ve belediyeyi yönetmek. Ben ona zamanı ve iletişimi yönetmeyi ekliyorum. İBB çok ciddi bir kaynağa sahip bir belediye. Geçtiğimiz günlerde 516 milyar TL bütçe geçirdik. Bir kurumun bütçesi.

İBB'nin performansına baktığımızda ortaya çıkan bir tablo var. Ya kaynaklar üretilmedi ya da kaynaklar kötü yönetildi. İBB en büyük risk olan borçlanmanın altına konuldu. 2019 1.8 milyar euroluk borcu vardı. 1.8 milyar euroluk borç 100 yıllık hikayenin borcu. 2023 eylül itibarıyla İBB'nin borcu 2.8 milyar Euro. 1 milyar Euro artmış. Euro olarak yüzde 52 artmış.

1.8 milyarın altında ne var devasa arıtma, geri dönüşüm tesisleri var. Artan 1 milyar euroluk borçta neler var? Ortaya çıkan bir devasa yatırım göremiyoruz. İBB finansal olarak da doğru yönetilmemiş.

İstanbul'un başında bulunan kişi, İstanbul'un değil başka hedeflerin peşinde. Tamamen kendi siyasal kariyer planlamasının peşine düştüğü için İstanbul'un ulaşımı onu ilgilendirmiyor. Onu ilgilendiren İstanbul'un kasası ve masası.

İBB'nin 5 yıldaki TL bazındaki borcu yüzde 373 artmış, dile kolay. 2018 sonu itibarıyla bütçenin faize oranı 1.3, şu anda kaç? Yüzde 5.43... 5 kat artmış.

İBB Başkanı seçildiğinde ne demişti? Yatırımlarımı 2 katına çıkaracağım, borçlanmak İstanbul için ihanettir demişti. İstanbul'a bu ihaneti kim yapmış. İstanbul günübirlik hesaplarla bir yere varamayacak bunu görüyoruz.

İBB bu hızla devam ederse 2024 yılı sonunda İstanbul halkına bırakacakları borç 247 milyar TL. Bu yönetilebilir bir şey değil.

İBB'nin kaynakları 2018'den yüzde 1122 artmış. Yatırımlarla açıklanacak bir şey yok. İBB şu anda yönetilmiyor. Eline alıp da İBB'yi şuraya taşıyacağım, kültürel olarak şuraya taşıyacağım diyen bir ufuk yok.

"YILLIK SADECE 900 METRE METRO YAPMIŞLAR"

Mehmet Tevfik Göksu, "AK Parti yapılanın iki katı metro yapacağım diyor. Bir tane projeye başladın mı? İBB'nin metro performansı burada. Koydukları hedeflerin hepsi sıfır. Aynı anda 10 metro hattı yapan tek şehiriz diyoz, hepsi AK Parti'den kalma. 11 yaptın mı? 47.3 kilometre metro yaptım dedi. 29 kilometresini biz teslim ettik. Biz bitmiş olarak teslim ettik. 13.6 kilometresini de Ulaştırma Bakanlığı yaptı diye kendisi diyor. 29, 16 daha ne yapar? 4.7 kilometre kalıyor. İBB yıllık 900 metre yapmış demek." ifadelerini kullandı.