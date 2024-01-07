Gökçeada'da 3,6 şiddetinde deprem
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi merkezli 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 04.18'de gerçekleşen depremin 11,81 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 7, 2024
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Ege Denizi -[58.94 km]Gökçeada (Çanakkale)
Tarih:2024-01-07
Saat:04:18:24 TSİ
Enlem:40.22333 N
Boylam:25.02806 E
Derinlik:11.81 km
Detay:https://t.co/nJJeDaKEbJ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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