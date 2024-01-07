Gökçeada'da 3,6 şiddetinde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi merkezli 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 04.18'de gerçekleşen depremin 11,81 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.