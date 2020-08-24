24 Ağustos 2020 Pazartesi 16:09:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2020 Pazartesi 16:19:00
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (Giresun'da sel felaketi) Can kaybı 8'e yükseldi
Kaynak: AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'daki sel ile ilgili, "Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, can kaybımız 8 oldu." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'daki sel ile ilgili, "Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, can kaybımız 8 oldu." dedi.
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (Giresun'da sel felaketi) Can kaybı 8'e yükseldi
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