Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut yaşamını yitirdi
Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi gören Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti
Geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle Gaziantep'te tedavi altında olan Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti.
Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde bir süredir tedavi gören 53 yaşındaki Bulut, yapılan müdahalelere rağmen sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.
Üçüncü dönem Kilis Belediye Başkanlığı görevini yürüten Bulut, evli ve 3 çocuk babasıydı.
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- Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut yaşamını yitirdi