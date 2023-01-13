Gazeteci Meryem Nas Mercan'a başörtüsü nedeniyle hakaret eden kişi adliyede

Gazeteci Meryem Nas Mercan'a başörtüsü nedeniyle hakaret eden kişi adliyede

Beşiktaş'taki bir manavda meyve fiyatlarıyla ilgili haber çalışması yapan Kanal 7 muhabiri Meryem Nas Mercan'a röportaj sırasında hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Aylin A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aylin A, Çağlayan Adalet Sarayı'na sevk edildi.