Gazeteci Meryem Nas Mercan'a başörtüsü nedeniyle hakaret eden kişi adliyede
Kaynak: AA
İstanbul Beşiktaş'ta özel bir televizyon kanalının muhabiri Meryem Nas Mercan'a başörtüsü nedeniyle hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kadın adliyeye sevk edildi.
Beşiktaş'taki bir manavda meyve fiyatlarıyla ilgili haber çalışması yapan Kanal 7 muhabiri Meryem Nas Mercan'a röportaj sırasında hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Aylin A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Aylin A, Çağlayan Adalet Sarayı'na sevk edildi.
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