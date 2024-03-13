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13 Mart 2024 Çarşamba 13:45:00 - Güncelleme:13 Mart 2024 Çarşamba 13:45:00

"Gaye Erkan faiz artırımı nedeniyle görevden alındı" iddiası yalanlandı

Kaynak: AA

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, eski Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın faiz artırımı nedeniyle görevden alındığı iddiasını yalanladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın faizleri yüzde 60'a çıkarmak istediği için görevden alındığı iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "Hafize Gaye Erkan, faizleri yüzde 60'a çıkarmak istediği için görevden alındı" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen ekonomi programının kesintisiz ve kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edilen paylaşımda, piyasalarda güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan mesnetsiz ve spekülatif haberlere itibar edilmemesi uyarısı yapıldı.

Etiketler : iletişim başkanlığı faiz artırımı hafize gaye erkan merkez bankası başkanı
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