22 Ağustos 2020 Cumartesi 14:46:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2020 Cumartesi 14:46:00
Gardaş Azerbaycan'dan doğal gaz tebriği
Kaynak: AA
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Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın Dışişleri Bakanı Bayramov, Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gaz rezervi ile ilgili mevkidaşı Bakan Çavuşoğlu'nu tebrik etti.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Sakarya Gaz Sahası'ndaki 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfi dolayısıyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu tebrik etti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bayramov, mevkidaşı Çavuşoğlu'nu arayarak doğal gaz keşfi dolayısıyla tebrik etti.
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