Fransız AFP'den Türkiye ile ilgili büyük skandal!
Kaynak: Star.com.tr
Dünya genelinde Türkiye'nin SİHA'larına olan ilgiyi gündeme getiren Fransız AFP ajansı yayınladığı Türkiye haritasıyla büyük bir skandala imza attı.
Paris merkezli AFP haber ajansı, dünya genelinde Türkiye'nin SİHA'larına olan ilgiyi gündeme getirdi.
Kazakistan'dan Angola'ya, Polonya'dan Fas'a kadar birçok ülkenin SİHA'ları kullandığı, satın aldığı veya bunlara ilgi gösterdiği belirtildi.
FRANSIZ AJANSIN TEPKİ ÇEKEN TÜRKİYE HARİTASI
SİHA'lara ilişkin söz konusu ülkelere bir harita üzerinde yer verilirken, skandal ayrıntı dikkatlerden kaçmadı.
AVRUPA YAKASI İLE TRAKYA BÖLGESİNİ ÇIKARDILAR
"Türk SİHA'larına talep" başlıklı haritada, "İstanbul'un Avrupa Yakası ile Trakya bölgesi, Türkiye'ye ait değilmiş gibi" gösterildi.
Harita üzerinden yapılmaya çalışılan algı operayonu, yoğun tepkilere neden oldu
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